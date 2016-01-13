СМИ узнали, что Грызлов предлагал Украине от имени Путина в Киеве

Вместе с тем, они не устроили Киев, передает "Апостроф" слова источника в одной из европейских наблюдательных миссий в Украине.

По его данным, одним из центральных вопросов было проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Грызлов, отметил собеседник издания, заявил, что российской стороне не важно, по какой избирательной системе и под чьим протекторатом они будут проходить, кто и как будет считать голоса, какие субъекты будут принимать в них участие.

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Для Владимира Путина при этом важно, чтобы Украина соблюла в данном процессе такую последовательность: президент Петр Порошенко подписывает закон об амнистии для боевиков, затем, не позднее марта 2016 года, проводит выборы по украинскому законодательству и завершает конституционную реформу, в которой будет закреплен особый статус Донбасса. Только после выполнения этих пунктов украинская сторона получит полный контроль над государственной границей.

Проведение выборов на оккупированном Донбассе нужно РФ для того, чтобы уже в июне начать переговоры с Евросоюзом насчет снятия санкций.

Вместе с тем, предложения Путина Украину не устроили. По данным источника, Киев настаивает на такой последовательности событий: Петр Порошенко готов подписать закон об амнистии, принять и даже согласовать с сепаратистами новый закон о выборах на Донбассе, завершить конституционную реформу под международным контролем.

Однако выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состояться не до, а после того, как Украина получит контроль над государственной границей.

Ранее СМИ стало известно, что Грызлов прибыл в Киев по личному приглашению президента Петра Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе 26 декабря 2015 года. Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.