Саакашвили покинул Одессу во время чрезвычайной ситуации для собственного пиар-мероприятия - нардеп

Об этом заявила народный депутат, член фракции «Народный фронт» Ирина Ефремова.

«Во-первых, в Харькове в мероприятии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили и его заместитель Саша Боровик. Чиновники находятся в официальном отпуске?! Если да – то выбрали не лучшее время для отдыха, ведь Одесчину уже замело и, на мой взгляд, ответственный руководитель должен быть на месте, чтобы оперативно решать вопросы жизнедеятельности подчиненного ему региона, а не политическим туризмом заниматься», - подчеркнула она.

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«Если же это не отпуск, то может ли занимать государственную должность человек, которому все равно то, что происходит в области?» - добавила народный депутат.

Ирина Ефремова отметила, что поведение Саакашвили – это неуважение к жителям региона, который наиболее пострадал от стихии.

«Более 500 автомобилей, несколько рейсовых автобусов скопились на трассе Киев-Одесса, парализована работа аэропорта, а это – живые люди, которые нуждаются в немедленной помощи. А в это время председатель облгосадминистрации "вояжирует" по Украине. Пожалуй, это единственный глава облгосадминистрации, которому предоставлены такие преференции», - сказала она.

Кроме того, народный депутат обратила внимание на дорогие автомобили, на которых приехали в Харьков участники форума Саакашвили.

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«Несмотря на те автомобили, которые были припаркованы перед «РадмирЭкспохоллом», где проходило мероприятие, склоняешся к выводам об избирательности борьбы с коррупцией владельцев этих авто», - отметила Ефремова.

Она также подчеркнула, что главной целью форума является не борьба с коррупцией, а дестабилизация ситуации в государстве из-за досрочных парламентских выборов и смена правительства.

«Неужели попадания откровенных популистов в будущий парламент стоит того, чтобы рисковать Украиной?!» - резюмировала Ефремова.