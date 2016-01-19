В Еврокомитете против пыток считают "тщетной предосторожностью" Украины отсрочку ратификации Римского статута

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По словам Гнатовского, были сделаны реальные шаги для того, чтобы Украина присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда.

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"В ходе нашего конституционного процесса, при подготовке изменений в Конституцию Украины в части правосудия Конституционная комиссия предложила включить положение в статью 124 Основного закона о возможности ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда", - сказал он и добавил, что это положение получило положительную характеристику со стороны Венецианской комиссии.

В то же время, отметил Гнатовский, предложенными в Переходных положениях изменениями определяется, что возможность для ратификации Римского статута вступает в силу через три года после вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию.

"На мой взгляд, это напрасная предосторожность. Это, наверное, вызвано чувством очень большой ответственности также за украинских военных и тех, кто защищал и защищает Украину в этом конфликте. Но никакого практического смысла такое отложения, с точки зрения защиты защитников Украины ... от возможного преследования или опасности, не имеет", - сказал эксперт.

Он отметил, что Украина уже и так признала юрисдикцию МУС в специальном порядке, "не становясь участником Римского статута, не приобретая полных прав членства в Международном уголовном суде".

Гнатовский отметил, что "Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении всех тех событий, которые произошли на ее территории, начиная с 20 февраля 2014 года по неопределенное время".

"То есть, это признание юрисдикции продолжается и сегодня, и охватывает, по сути, все события вооруженного конфликта на территории Украины, включая две основные составляющие: это оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым, с одной стороны, и с другой стороны, - это непосредственно вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях Украины", - сказал он.

Председатель Комитета напомнил также, что Украина обращалась в МУС относительно событий на Майдане.

Так, отметил Гнатовский, прокурор МУС уже начал предварительное расследование ситуации в Украине, как относительно событий во время Революции достоинства, так и относительно событий вооруженного конфликта.

"Сейчас это предварительное расследование продолжается, и затем прокурор сделает выводы, есть ли основания ему продолжать это расследование; есть ли основания для того, чтобы уже потом он обратился в Палату предварительного производства суда, и чтобы она переходила к конкретике", - сказал эксперт.

В случае "грузинско-российского вооруженного конфликта в Южной Осетии" эта фаза заняла 7 лет, и прокурор лишь в 2015 году передал соответствующую просьбу в Палату, отметил он.

"Я думаю, что для Украины это займет немного меньше времени, но все равно это процесс длительный и непростой", - сказал Гнатовский.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2015 года Верховная Рады приняла заявление "В Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции МУС относительно совершения преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций «ДНР/ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан".

Вместе с тем для ратификации Римского статута Украине необходимо внести изменения в Конституцию, поскольку решением Конституционного Суда от 2001 года Статут признан не соответствующим Конституции.

Украина 20 января 2000 года подписала Римский статут Международного уголовного суда.

12 января 2016 года заместитель главы Администрации президента, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов заявил, что Украина в настоящее время не может признать юрисдикцию МУС из-за событий на Донбассе.

"Признание юрисдикции Международного уголовного суда будет нести как определенные потенциально положительные последствия, так и определенные риски для Украины, в частности, с точки зрения украинских военных, которые вынуждены участвовать в военном конфликте", - подчеркнул Филатов.

"И из этих соображений, в надежде на то, что в ближайший год, может, чуть больше этот конфликт будет окончательно урегулирован, субъект конституционной инициативы предложил переходный период для того, чтобы соответствующим образом подготовить это решение с точки зрения практического внедрения", - добавил он.