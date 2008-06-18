Яценюк призывает не провоцировать его к перевороту и захвату власти

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает оппозицию не провоцировать его к осуществлению переворота и захвату государственной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на призывы народных депутатов от Партии регионов объявить о роспуске коалиции.

А.ЯЦЕНЮК предложил фракции Партии регионов дождаться решения Конституционного Суда по данному вопросу.

«Представьте себе, если ЯЦЕНЮК объявит одну позицию, а Конституционный Суд вынесет другую позицию. Что это будет означать: неконституционный переворот и попытка к захвату государственной власти», - сказал Председатель ВР.

«Куда вы меня тянете? Этого не будет. Согласно закону, дорогие друзья, все по закону, - добавил он.

По его словам, необходимо дождаться решения Конституционного Суда, суд все разъяснит.

«Если вы должны быть во власти, не переживайте, вы к ней вернетесь, а если не должны, то там уже и не будете», - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к фракции Партии регионов.

Он отметил: «Жизнь очень циклическая, в этой борьбе не будет победителей, в этой борьбе будут побежденные. Время расставит все на свои места, не спешите жить».