Яценюк ответил регионалам по принципу "хвост за хвост"

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” (относительно ликвидации льгот), внесенный на рассмотрение парламента депутатами от Партии регионов Анной ГЕРМАН и Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 25 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Представители фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Юлии Тимошенко настаивали на голосовании за данный законопроект одновременно в первом чтении и в целом как за закон.

После обнародования этих требований авторы законопроекта заявили, что отзывают законопроект из-за ситуации в сессионном зале. Народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) отметил, что данный проект необходимо доработать.

В то же время председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК напомнил, что фракция Партии регионов сегодня не пошла на компромисс и не поддержала законопроект относительно усиления безопасности дорожного движения, в результате чего он не набрал необходимого количества голосов, но голосование состоялось по требованию фракции Партии регионов, хотя негативный результат был прогнозируемым.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что это дает ему право также не идти на компромисс, и поставить на голосование законопроект А.ГЕРМАН и Б.КОЛЕСНИКОВА.

После негативного голосования за законопроект относительно ликвидации льгот народных депутатов А.ЯЦЕНЮК предложил снова провести по нему голосование, но депутаты также не поддержали это предложение. “За” проголосовали 192 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции Коммунистической партии Украины, Блока Литвина, а из фракции Партии регионов “за” проголосовали лишь три народных депутата.

Как известно, если ВР не поддерживает какой-либо законопроект, то на протяжении текущий сессии его нельзя повторно выносить на рассмотрение парламента.