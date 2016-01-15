В 2016 году зарплаты нардепов вырастут почти в два раза (инфографика)

Нардепы Верховной Рады будут зарабатывать на 93% больше, чем в прошлом году, передает "ГромЭкс".

Отмечается, что наибольший рост заработной платы в 2016 году предусмотрен госбюджетом для депутатов ВРУ - со 113 млн грн в 2015-м до 218 млн грн в 2016-м.

При этом для специалистов и административного персонала Рады предусмотрено увеличение зарплат только на 22% - со 180 млн грн в 2015 году до 220 млн грн в 2016-м.

Чиновники Национальной гвардии Украины заявляют, что расходы на оплату труда военнослужащих увеличены в 2016 году на 58%. При этом высшему руководству Нацгвардии заработную плату увеличили на 72% - с 70 млн грн в 2015 году до 121 млн грн в 2016-м.

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Руководство Государственной пенитенциарной службы также может рассчитывать на повышение заработной платы в 2016 году на 66% - со 120 млн грн в 2015-м до 200 млн грн в 2016-м.

Стало известно, что врачам государственных учреждений здравоохранения заработную плату повысят всего на 17,7%. При этом высокие чины Министерства здравоохранения будут получать на 22,4% больше, чем в 2015-м.