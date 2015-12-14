Правительство повысило Яценюку зарплату на четверть

Об этом говорится в распоряжении правительства "Об упорядочении структуры заработной платы, особенности проведения индексации и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты" № 1013.

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"В пределах расходов на оплату труда, утвержденных в сметах органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры и других органов, за счет выплат, связанных с индексацией, надбавок, доплат, премий повышаются на 25% должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих, размеры которых утверждены", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что повышение касается размера должностного оклада, утвержденного распоряжением президента Украины от 8 января 1992 г. № 22 “О должностном окладе премьер-министра Украины”.

Ранее в Кабмине раскрыли зарплату Яценюка: премьер за июнь заработал 6 тыс. 681 гривню, из которых должностной оклад составил 4 тыс. 980 гривень.