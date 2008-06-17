Судьба выходцев из коалиции теперь зависит от Партии регионов?

Фракция БЮТ подготовила обращение в Конституционный Суд Украины относительно толкования статей Основного Закона о лишении депутатских мандатов тех народных депутатов, которые вышли из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ).

В то же время он отметил, что пока БЮТ не будет направлять это обращение в КС.

По его словам, фракция будет ждать последующих действий Партии регионов, связанных с выходом двух депутатов из коалиции. «На всякий случай мы также подготовили обращение, и ожидаем от наших политических оппонентов, чтобы они обнародовали свою стратегию по этому вопросу», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он также отметил, что если фракция Партии регионов обратится в КС с представлением относительно деятельности коалиции, то БЮТ направит и свое обращение.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Вместе с тем, сегодня, 17 июня, А.ЯЦЕНЮК заявил, что формально и юридически коалиция демократических сил продолжает свое существование. При этом он напомнил, что коалиция образуется по решению фракций, а не по решению отдельных народных депутатов.