"Правый сектор" Черкащины отреагировал на задержание СБУ двух членов организации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель политического крыла черкасской ячейки «Правый сектор» Андрей Гоца.

По его словам, бойцов задержали, когда они выходили из партийного офиса за продуктами. Одного из них впоследствии отпустили, а другого – бойца Сергея Некоторая (псевдо «Цюпа») в сопровождении 20 вооруженных сотрудников антикоррупционного отдела ФСБУ повезли в Киев в Печерский райсуд.

По информации ПС, Деяк был участником событий в Мукачево 11 июля 2015 года, но добровольно сдался под гарантии спецслужб, что его не будет посажен. Власть же не сдержала своего слова и бойца взяли под стражу. По окончании срока действия меры пресечения, 11 ноября 2015 года, Деяк вышел на волю, при этом суд не наложил на него никаких мер или обязательств. Кроме того, боец публично заявил, что не будет уклоняться от вызовов в суд, однако в суд его не вызывали, отмечают в «Правом секторе Черкащины».

Гоца отметил незаконность задержания бойца работниками украинских спецслужб.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности по поручению Генеральной прокуратуры 12 января задержали в Черкассах гражданина Украины, непосредственно причастного к «мукачевским событиям» 11 июля 2015 года. «Задержанный обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Мужчина был объявлен в розыск, ведь он скрывался от органов досудебного расследования», - сказано в сообщении.

Участник "мукачевских событий" задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, меру пресечения ему должен избрать суд, отметили в силовом ведомстве.

11 июля 2015 года в Мукачево произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.