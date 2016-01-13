СБУ задержала участника июльской перестрелки в Мукачево

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Конфликт в Мукачево 11 июля начался после того, как два десятка вооруженных лиц в камуфляжной форме с надписями "Правый сектор" и соответствующими наклейками на автомобилях посетили офис народного депутата Михаила Ланьо. Встреча закончилась перестрелкой. Сообщалось, что пострадали 14 человек, были погибшие. После этого бойцы ПС скрылись в горах. По событиям в Мукачево в данный момент ведется следствие.

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18 сентября 2015 г. ВСК отчиталась о расследовании событий в Мукачево перед народными депутатами. В докладе говорилось, что конфликт в значительной мере был спровоцирован действиями руководства УМВД и УСБУ.