СБУ: Причина стрельбы в Мукачево - перераспределение контрабанды, которую могли "крышевать" правоохранители

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

“На мой взгляд, нужно рассматривать несколько версий этого конфликта. В первую очередь, незаконный провоз товаров на территорию Украины. Я, безусловно, вижу, в первую очередь, этот конфликт, поскольку определенные люди “крышевали” этот процесс. Вторая версия, которую бы я проверил, — причастность к этому правоохранительных органов”, - сказал он.

По словам Остафийчука, также вначале рассматривалась версия о совершении теракта, поскольку определенные признаки для этого были, но по результатам проверки эта версия не подтвердилась.

“Какие версии сейчас отрабатывают сотрудники Генпрокуратуры, я не знаю”, - добавил Остафийчук.

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На вопрос журналистов, проверяется ли возможная причастность к конфликту народного депутат Михаила Ланьо, Остафийчук ответил утвердительно.

По его словам, начиная с января, правоохранительными органами и СБУ в частности, было открыто несколько уголовных производств в отношении одной из известных в Закарпатье группировок и задержано шесть человек, один из которых позже сбежал, находится на свободе и сейчас разыскивается.

Кроме того, отвечая на вопрос о даче возможной оценки движению “Правый сектор” как вооруженному формированию, Остафийчук отметил: “Давать оценку по поводу вооруженного формирования, на мой взгляд, преждевременно, а вот давать оценку в отношении лиц, которые незаконно имеют оружи, надо”.

Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли по меньшей мере двое.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлено, 4 задержаны.

Во время обысков в квартирах участников «Правого сектора» и в офисе движения в Ужгороде изъято оружие и боеприпасы.