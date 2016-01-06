Совбез ООН проведет экстренную встречу в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна

Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренную встречу в связи с объявленным КНДР испытанием водородной бомбы.

Как сообщил ТАСС осведомленный источник в штаб-квартире всемирной организации, совещание в предварительном порядке намечено на 11:00 по нью-йоркскому времени.

"Время еще предстоит подтвердить, но встреча почти наверняка состоится сегодня", - заявил собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что совещание будет закрытым и созвано по запросу США и Японии. Токио является непостоянным членом Совбеза с 1 января.

Ранее в среду КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание "не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку".

Оно состоялось в 10:00 по местному времени "в соответствии со стратегическим курсом Трудовой партии Кореи". В результате КНДР "стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания", подчеркивается в заявлении.

За последние годы КНДР осуществила три ядерных испытания: в 2006, 2009 и 2013 гг. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. За последние два года республика не проводила ядерных испытаний, ограничившись запуском баллистических ракет в ответ на крупномасштабные военные маневры Южной Кореи и США.

О наличии у КНДР собственной водородной бомбы упомянул 10 декабря лидер страны Ким Чен Ын. "Мы смогли стать великой ядерной державой, способной защитить независимость и национальное достоинство нашей родины мощью ударов ядерных и водородных бомб", - заявил он в ходе посещения обновленного оружейного завода в Пхеньяне. Лидер КНДР также подчеркнул, что "стране необходимо продолжить активное развитие военной промышленности".