Посол США не думает, что Россия покусится на целостность Украины

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР не думает, что “любое ответственное правительство России решится на то, чтобы подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины”.

Об этом он сказал в интервью газете “День” (№104 от 13 июня 2008 г.)

Посол выразил сомнение, что руководители России поддерживают “радикальные заявления некоторых российских политиков”. “Например, Министерство иностранных дел России не высказалось в поддержку заявлений мэра ЛУЖКОВА”, - отметил В.ТЕЙЛОР.

“Мы не видим никаких признаков того, что в какой-то официальной позиции российского правительства могла бы проявиться такая постановка вопроса, которая подвергала бы сомнению территориальную целостность Украины” - отметил В.ТЕЙЛОР.

Говоря об американской внешней политике в связи с тем, что 4 ноября в США будет избран новый Президент, Посол США в Украине отметил, что у обоих кандидатов в Президенты США есть “согласие в целом в плане политики в отношении Украины”. В частности, по его словам, “в период подготовки к саммиту НАТО в Бухаресте оба кандидата выступили по собственной инициативе (никто их не подталкивал) с заявлениями, в которых поддерживали предоставление Украине ПДЧ в Бухаресте. И МАККЕЙН, и ОБАМА посещали Украину”. “Поэтому я уверен, кто бы не занял кабинет в Белом доме 20 января 2009 года, - это будет человек, который привержен поддержке Украины”, - отметил В.ТЕЙЛОР.