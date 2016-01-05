ФСБ допросила руководителя библиотеки Украинского культцентра в оккупированной Феодосии - СМИ

Как сообщает "Крым. Реалии", представители спецслужбы интересовались деятельностью центра и личностями его участников.

«В целом, спрашивали о ее знакомствах с участниками Украинского культурного центра, о целях деятельности УКЦ, какую литературу для библиотеки мы собираем, какие планы на 2016 год, какие ближайшие мероприятия. Вопросы касались и некоторых участников УКЦ, а конкретно – «с какой целью выезжают в Украину», – сообщил активист Леонид Кузьмин.

В то же время, отмечает издание, на сайте "крымского управления" ФСБ России нет информации о допросе Ирины Данилович.

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Филиал библиотеки Украинского культурного центра в Крыму был открыт в Феодосии в августе 2015 года.

В начале мая 2015 в Крыму группа крымчан-граждан Украины создала Украинский культурный центр. Организаторы отмечают, что центр не собирается заниматься политической деятельностью. В своей работе они намерены сосредоточиться на сохранении и развитии культуры, образования и изучении истории.

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