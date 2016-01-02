В полиции назвали причину вчерашнего пожара на газопроводе в Закарпатской области
Причиной вчерашнего пожара на газопроводе в Закарпатской области стала разгерметизация трубы на глубине 1-1,5 метра из-за проседания грунта.
Об этом сегодня сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
При этом в полиции подчеркнули, что труба, в которой газ возгорелся в лесу возле села Городилово Хустского района, является резервной. Поставки газа по ней в Словакию не осуществлялись.
В сообщении отмечается, что днем 1 января на телефон 102 поступило сообщение от диспетчера Хустского управления магистральных газопроводов о взрыве газа.
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На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в лесном массиве в 3 километрах от села Городилово Хустского района взорвалась газовая труба и произошло возгорание газа.
К 15.30 авария была локализована, утечка газа прекращена. Пострадавших в результате взрыва газа нет.
На месте происшествия работает специальная комиссия.
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации, 1 января возле с. Городилово взорвался магистральный газопровод, который поставляет газ из России в страны ЕС.
По данным пресс-службы, оборудование зафиксировало подземную разгерметизацию трубы в 9.55 утра.
В ОГА сообщили, что с места повреждения под давлением стал вырываться газ, который в 12.03 от случайной искры загорелся. В результате взрыва образовался огненный столб до 50 метров в высоту, его видели жители сел нескольких районов области.