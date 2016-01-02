В полиции назвали причину вчерашнего пожара на газопроводе в Закарпатской области

Об этом сегодня сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

При этом в полиции подчеркнули, что труба, в которой газ возгорелся в лесу возле села Городилово Хустского района, является резервной. Поставки газа по ней в Словакию не осуществлялись.

В сообщении отмечается, что днем 1 января на телефон 102 поступило сообщение от диспетчера Хустского управления магистральных газопроводов о взрыве газа.

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На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в лесном массиве в 3 километрах от села Городилово Хустского района взорвалась газовая труба и произошло возгорание газа.

К 15.30 авария была локализована, утечка газа прекращена. Пострадавших в результате взрыва газа нет.

На месте происшествия работает специальная комиссия.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации, 1 января возле с. Городилово взорвался магистральный газопровод, который поставляет газ из России в страны ЕС.

По данным пресс-службы, оборудование зафиксировало подземную разгерметизацию трубы в 9.55 утра.

В ОГА сообщили, что с места повреждения под давлением стал вырываться газ, который в 12.03 от случайной искры загорелся. В результате взрыва образовался огненный столб до 50 метров в высоту, его видели жители сел нескольких районов области.