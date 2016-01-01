Глава Меджлиса поздравил с Новым годом на украинском и крымскотатарском языках

Его поздравление размещено на сайте телеканала ATR.

"Позвольте мне также поздравить с Новым годом наших соседей в Крыму. Людей разных национальностей. Тех, кто сохраняет собственное достоинство и веру в справедливость. Тех, кто не воспринимает российскую оккупацию и верит в будущее обновленного Крыма. Крыма в статусе национально-территориальной автономии на основе права крымскотатарского народа на самоопределение в составе независимого украинского государства", - говорится в поздравлении Чубарова.

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Поздравление на украинском языке смотреть с 5:44 минуты.