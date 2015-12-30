СМИ: в БПП уже выбрали судью для рассмотрения апелляции на арест Корбана

Об этом сообщил источник, близкий к «Блоку Петра Порошенко», сообщает comments.ua. По словам источника, Грановский настаивает на рассмотрении апелляции судьей Апелляционного суда Киева Денисом Масенко, который был ранее переведен в Киев из одной из восточных областей для выполнения таких «заказов».

Кандидатуру судьи для рассмотрения дела Корбана Грановский якобы уже согласовал с администрацией президента. «Есть общее понимание того, что Масенко должен рассматривать дело Корбана в Апелляционном суде», – отметил источник.

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В кругах, близких к БПП, также отметили, что к председателю Апелляционного суда Киева Ярославу Головачеву уже обращались с тем, что именно судья Масенко должен председательствовать при рассмотрении апелляции по делу Корбана.