Тимошенко: необходимо прекратить все политические интриги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об отсутствии юридических и конституционных оснований для проведения досрочных парламентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодня не существует никаких оснований для проведения досрочных парламентских выборов. В демократической коалиции есть 228 народных депутатов. Правительство работает, на мой взгляд, с достаточно хорошими экономическими показателями. Те реформы, которые необходимо осуществлять – мы делаем их шаг за шагом. И я не вижу никаких ни конституционных, ни каких-либо других причин для каких-либо досрочных выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что необходимо прекратить все политические интриги и продолжать работать в спокойном режиме.