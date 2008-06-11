Черновецкий обвинил в конфликте на Березняковской милицию

Причиной сегодняшнего инцидента между застройщиками и жителями на Березняковский, 12, в Киеве стало решение Шевченковского районного суда столицы в интересах застройщика.

Об этом заявил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ по поводу нового противостояния между застройщиками и жителями на конфликтном участке, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы уже имели случаи, когда частная охрана избила жителей, протестовавших против незаконных застройщиков, которые уничтожают скверы и детские площадки во дворах. Но сегодня произошел беспрецедентный случай, когда милиция стала на защиту незаконных застройщиков и выступила против киевлян, которые отстаивали свои права», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, решение Шевченковского районного суда было принято в интересах застройщика, который и начал уничтожение зеленых насаждений по данному адресу с целью начать строительство.

«Попробуйте кто-нибудь обратиться в суд против незаконного строительства в вашем дворе, и решение будет приниматься десятилетиями. Однако когда так оперативно принимается решение в интересах застройщика, это подвергает сомнению честность и беспристрастие отдельных представителей правосудия», - подчеркнул мэр Киева.

Киевский городской председатель отметил, что не намерен прекращать борьбу с незаконными застройщиками, осуществляющих строительство без надлежащих разрешений и фальсифицирующих протоколы общественных слушаний.

Он также подчеркнул, что вопрос о застройке на Березняковской, 12 будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии Киевсовета а оценку действиям милиции обязана дать прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2007 года Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после избиения жителей, проживающих вблизи строительства на Березняковской, 12, лично посетил эту стройплощадку. На встрече с киевлянами в тот день он пообещал, что решение об отводе земли по этому адресу будет отменено, и в его присутствии на выделенной компании «Кроун» земельном участке было начато строительство детской площадки.

12 июля 2007 года Киевский городской совет отменил решение о передаче земельного участка обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Кроун» для строительства жилого дома на ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе.

“Кроун” обжаловал это решение Киевсовета.