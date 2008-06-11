Ехануров трижды выведет на Крещатик военную технику и авиацию

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ издал приказ о подготовке и проведении торжеств, посвященных 17-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, этим документом предусматривается проведение в 10 часов 24 августа текущего года парада войск в городе Киеве на Майдане Незалежности, а также артиллерийского салюта десятью залпами пушек во время поднятия Государственного флага Украины с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Кроме того, в 22 часа того же дня состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами салютных установок в столице нашей Родины городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополе, Одессе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ривном и Днепропетровске.

Нынешний парад состоится с привлечением военной техники и авиации.

Согласно приказу, подготовка участников парада началась 9 июня в пунктах постоянной дислокации. С 7 июля на аэродроме “Гаек” города Белая Церковь начнутся тренировки личного состава и наземной техники. В то же время, подготовка летного состава будет осуществляться на аэродромах постоянного базирования.

В дальнейшем состоится четыре общие репетиции парада войск в пешем строю на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода “Авиант” и две общие генеральные репетиции всего парадного расчета на улице Крещатик с пролетом авиации.

Как сообщалось, предыдущий парад с привлечением военной техники в Киеве состоялся в 2001 году.