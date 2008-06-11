Кучма расписал в двух томах особенности национальной экономики

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА издал новую книгу – двухтомник «Шаги становления национальной экономики 1994-2004».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация издания состоялась сегодня в Фонде Л.КУЧМЫ «Украина».

Книга содержит официальные документы, доклады, тексты выступлений руководителя государства в парламенте, на совещаниях, собраниях, в рабочих поездках, на отраслевых съездах, а также - ежегодные послания Президента, которые фактически отражают процесс становления и развития отечественной экономики.

Представляя издание, Л.КУЧМА сказал: «В этой книге я возвращаюсь к опыту самых тяжелых времен для нашего государства - годов становления, неоднозначных, не лишенных ошибок. Но главного мы достигли – мы создали экономику, которая крепко стояла на ногах, на своих ногах. И это было главное достижение президента, правительства и парламента».

В презентации участвовали члены правительств периода президентства Л.КУЧМЫ, директора научно-исследовательских институтов, сотрудники экспертных центров. В частности, среди гостей были Николай АЗАРОВ, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Элла ЛИБАНОВА, Владимир ГОРБУЛИН, Анатолий КИНАХ, Игорь МИТЮКОВ, Дмитрий ТАБАЧНИК, Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО, Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, Владимир ЛИТВИН, Иван ПЛЮЩ, Игорь ЮХНОВСКИЙ.

Книга издана тиражом в тысячу экземпляров, которые будут распространены в областных библиотеках, а также - переданы в вузы, аналитические центры и подарены тем, кто участвовал в руководстве страной в тот период.