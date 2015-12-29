Порошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения Крыма - политолог

Об этом сообщил украинский политолог Тарас Березовец, передает "Крым.Реалии".

По его словам, президент Украины Петр Порошенко поставил перед СНБО новые сроки для разработки документа.

"Я встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Он сказал, что Советом национальной безопасности и обороны Украины будет активизирована работа по разработке и принятию стратегии деоккупации Крыма. Сегодня необходимо требовать от секретаря Совбеза, чтобы с принятием такого документа не затягивали, и он появился уже в марте-апреле. По крайней мере, президент отвел два-три месяца для того, чтобы принять такой документ", – сообщил Березовец.

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"На самом деле этого документа нет. Он находится в стадии подготовки, но еще не готов. Поэтому президент и поставил сроки перед СНБО по разработке документа", – добавил он.

Подтверждения этой информации из других источников нет, официальные сообщения на сайте президента пока отсутствуют.

Напомним, ранее Совет определил дату начала временной оккупации Крыма. Законом в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" устанавливается, что датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.