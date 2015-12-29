Порошенко требует от СНБО принять за два-три месяца стратегию возвращения Крыма - политолог
В Совете нацбезопасности и обороны Украины до сих пор отсутствует государственная стратегия возвращения Крыма под контроль государства.
Об этом сообщил украинский политолог Тарас Березовец, передает "Крым.Реалии".
По его словам, президент Украины Петр Порошенко поставил перед СНБО новые сроки для разработки документа.
"Я встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Он сказал, что Советом национальной безопасности и обороны Украины будет активизирована работа по разработке и принятию стратегии деоккупации Крыма. Сегодня необходимо требовать от секретаря Совбеза, чтобы с принятием такого документа не затягивали, и он появился уже в марте-апреле. По крайней мере, президент отвел два-три месяца для того, чтобы принять такой документ", – сообщил Березовец.
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"На самом деле этого документа нет. Он находится в стадии подготовки, но еще не готов. Поэтому президент и поставил сроки перед СНБО по разработке документа", – добавил он.
Подтверждения этой информации из других источников нет, официальные сообщения на сайте президента пока отсутствуют.
Напомним, ранее Совет определил дату начала временной оккупации Крыма. Законом в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" устанавливается, что датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.