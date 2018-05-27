Плюсы и минусы политических сценариев по-украински

Вариантов разрешения политического кризиса немало, хотя реальных – в действительности не так и много. Наверное, в конце концов стороны найдут компромиссное решение, которое с большой натяжкой устроит оба лагеря. Вряд ли таким решение будет роспуск парламента или формирование правительства без участия пропрезидентских сил. Крайности не свойственны украинской политике, и с большой вероятностью можно считать, что без них обойдется и в этот раз.

Попробуем рассмотреть возможные варианты развития событий с точки зрения их выгодности–невыгодности для разных политических сил и украинского общества в целом. Плюсы означают усиление влияния политической силы в обществе и укрепление власти, минусы – ослабление влияния. Одновременно плюс и минус – как выгоды, так и потери, ноль – ни того, ни другого.

Отдельные столбики занимают такие политические силы. Президент, который должен заботиться о собственно политическом будущем и даже о возможности повторного избрания на следующих президентских выборах. “Наша Украина”, которая хоть и близка к Президенту, но имеет собственные интересы.

Янукович как лидер ПР и претендент на должность премьера и сама Партия регионов попали в разные “секции”, поскольку их политические интересы часто не совпадают. Относительно БЮТ и социалистов – наоборот: эти силы тяжело отделить от их лидеров.

Отдельно выделена Украина как государство или общество, чей интерес заключается в консолидации и увеличении авторитета в мире. Россия как отдельная сила рассматривается лишь в контексте нынешней политики Кремля. Понятие “интересы” здесь описывают желание российских властей поддерживать факторы нестабильности в Украине.

Следовательно, 1) Президент подает в Верховную Раду кандидатуру Януковича, “Наша Україна”присоединяется к “антикризисной коалиции”. Президенту такой шаг ничего хорошего не принесет, поскольку будет означать мягкую капитуляцию перед его главным оппонентом. “Наша Украина” тоже проигрывает, теряя остатки своего электората, деморализуется и растворяется в недрах “Регионов”. Янукович, во-первых, получает моральное удовольствие, во-вторых, добывает доступ к огромным ресурсам и, в-третьих, клепает платформу для последующих побед своей силы. Но преимущества этой силы могут обернуться и проигрышем, если правительство Януковича завалит работу, перегрызется с партнерами по коалиции, примножит врагов как внутри страны, так и за ее пределами. Тимошенко вместе со своим блоком проигрывает, поскольку переходит в глухую оппозицию (без союзника в особе “Нашей Украины”), теряя финансистов и другие неустойчивые элементы, которые перетекут к “Регионам”. Мороз выигрывает, потому что оправдывает свою роль главного миротворца между голубыми и оранжевыми. Большая часть украинцев не воспринимает такого премьера, становится апатичной и разочаровывается в демократических преобразованиях, обещанных властью. Поэтому Украина в целом проигрывает. Россия в лице Путина получает моральную сатисфакцию и источник нестабильности в Украине, которая останавливается в своем движении в Европу.

2) Президент распускает Верховную Раду. Такой вариант плохой для всех, за исключением Юлии Тимошенко, которая получает шанс посоревноваться с голубым электоратом, возглавив все демократические силы. Даже если выиграть не удастся, Тимошенко сформирует под своим началом мощную оппозицию и займется подготовкой к президентским выборам. Президент от такого варианта проигрывает, поскольку попадает в полную зависимость к давней партнерше-сопернице. Кроме того, таким шагом он усиливает негативное отношение к себе разных политических сил, ведь вина за создание недееспособного парламента лежит в значительной мере на нем. “Наша Украина” сливается с БЮТ. Мороз в накладе вдвое: перестает быть консолидатором и почти окончательно теряет свой электорат. Янукович проигрывает, теряя шанс стать премьер-министром (после досрочных выборов в случае победы голубых его кандидатуру могут и не выдвинуть). “Регионы” теряют время, но получают шанс немного нарастить свой электорат за счет коммунистов и социалистов. Украина раскалывается дальше, Россия получает моральное удовольствие.

3) Президент рассматривает кандидатуру Януковича, но не подает ее, требуя от коалиции другую кандидатуру. Выигрывают от этого Президент и Украина в целом. Президент демонстрирует последовательность, необходимое в таких случаях упрямство, хотя парламентское большинство обвиняет его в нарушении Конституции и угрожает утвердить Януковича на должности премьера собственным решением. Впрочем, такую позицию Президента, наверное, молча поддержала бы часть социалистов и даже “регионалов”, которые понимают, что личность Януковича не помогает, а мешает им “насладиться” властью. Вариант коронации Януковича без представления Президента так же маловероятен, как и роспуск парламента. Отказ Президента подавать кандидатуру Януковича мог бы привести к максимальному политическому напряжению, но с последующим нахождением оптимальной фигуры. Явно проигрывают от такого варианта Янукович (по понятным причинам) и Тимошенко, которая теряет удобную мишень для критики. “Наша Украина” получает моральное удовольствие, но проигрывает в перспективе, поскольку угроза поглощения ее “регионалами” от этого не уменьшается. “Регионы” проигрывают тактически, но выигрывают в перспективе: Президент становится их союзником.

4) Создается новая коалиция (“Регионы” – НУ – СПУ), которая выдвигает на должность премьера другую фигуру. Президент с “Нашей Украиной” получают тактическую победу, Янукович проигрывает. “Регионы” выигрывают, поскольку имеют большинство в коалиции и правительстве и в то же время меньше ассоциируются с одиозной (для большинства регионов Украины) фигурой. В конечном итоге “Наша Украина” будет поглощена более мощной силой и потеряет свой электорат. Тимошенко проигрывает (критиковать Януковича легче, чем кого-либо другого). Украина получает оптимальный вариант политического и экономического развития.

5) Создается новая коалиция, которая выдвигает кандидатуру Януковича, значительная часть правительственных портфелей – за НУ. От такого варианта выигрывают “Регионы” и Янукович (это их победа), а также Мороз как главный “миротворец”. Тимошенко проигрывает, оставаясь в оппозиции в одиночестве. Президент и “Наша Украина” вроде бы получают какие-то дивиденды от такого альянса (стабильность, портфели, обещания относительно неизменности курса), но свой электорат сохранить и преумножить им вряд ли удастся. Президент теряет влияние на принятие политических решений. Украина выигрывает, получив политическую стабильность, но появляется опасность частичной ревизии внешнеполитического курса, усиления роли государства в управлении экономикой и перераспределения сфер влияния.

6) Верховная Рада назначает премьером Януковича собственным решением. Если такой вариант все же таки реализуется, Президент, бесспорно, проигрывает, поскольку он оказывается в центре политического и, возможно, гражданского конфликта. На него сыпятся обвинения в нарушении Конституции, растет угроза импичмента. Проигрывает и Янукович, так как получает должность премьера нелегитимно. Проигрывают также “Регионы”, которые и будут творить это нелегитимное действие вместе с Морозом. Тимошенко получает еще одну возможность для критики и получения дополнительных баллов себе. Украина добывает славу страны с нестабильной, полулегальной властью. Россия на фоне Украины в этом случае выглядит достаточно прилично, поэтому выигрывает.

7) Коалиция выдвигает другую, “неконфликтную” кандидатуру. Плюсы получает и Президент, который добывает тактическую победу, и Партия регионов, над которой не висит груз одиозной фигуры, и в целом Украина. Проигрывают Янукович, а также Мороз как гарант относительно его назначения (при этом часть социалистов в составе “антикризисной коалиции” получит моральное удовольствие).

8) Верховная Рада вносит изменения в Конституцию относительно избрания Президента парламентом. Выигрывает лишь Мороз, роль которого в управлении государством усиливается. Президент теряет власть, “Наша Украина” – влияние. Партия регионов как наибольшая политическая сила получает все рычаги влияния, но нехватка системы противовесов и сдерживаний скорее всего приведут либо к узурпации власти этой силой (что в конечном итоге будет иметь для нее плачевные последствия), или обусловит раскол в ее недрах.

9) НУ переходит в оппозицию (премьер – Янукович). Проигрывают Президент, над которым нависает угроза потери контроля над ситуацией, и Мороз, который не справляется с заданием консолидатора политических сил. “Наша Украина” сохраняет и, возможно, преумножает электорат, но может потерять часть депутатов. Партия регионов выигрывает тактически, но в перспективе неминуемые конфликты в рамках “антикризисной коалиции”, сложности с принятием решений в Верховной Раде (будет всегда угрожать вето Президента), дополнительные расходы на покупку голосов за счет НУ и БЮТ. Такое большинство и премьер будут не особенно приветствоваться на Западе. Зато Россия будет иметь моральное удовольствие. Выигрывает от такого расклада Тимошенко, которая наращивает свое влияние в рамках оппозиции и формирует стартовую площадку для президентских выборов.

10) Конституционный Суд отменяет изменения в Конституцию от 8 декабря 2004 года. Такой шаг выгоден лишь Президенту и “Нашей Украине”. Остальные силы теряют контроль над властью. Украина выигрывает тактически, поскольку закрепляется ее внешнеполитический вектор, но в случае прихода к власти личности с другими взглядами возникает угроза ревизии курса.

11) Верховная Рада начинает процесс импичмента. Такой шаг не может быть выгоднен ни одной серьезной политической силе. Тактически могут выиграть от этого Янукович с “Регионами”, которые расширяют свою власть, Тимошенко, которая хочет досрочных президентских выборов, и Мороз, который в этом процессе становится главным лицом. Но в действительности цена такого выигрыша слишком высока, поэтому что-то более серьезное, чем шантаж, импичмент вряд ли может рассматриваться. Хотя Россия охотно поддержала бы такой шаг.

Как видим, абсолютно “хороших” вариантов, которые бы устраивали все политические силы, не существует даже гипотетически. Оптимальными, очевидно, были бы те, которые обозначены плюсом в графе “Украина”. Они сформулированы таким образом: Президент рассматривает кандидатуру Януковича, но не подает ее, требуя от коалиции другую кандидатуру; создается новая коалиция (ПР – НУ – СПУ), которая выдвигает другую кандидатуру; коалиция выдвигает другую, “неконфликтную” кандидатуру. Собственно, все эти “варианты” сводятся к одному – премьер-министром становится не Янукович, а какая-та другая личность. Интересно, что такой выход был бы хорошим и для самих “Регионов” (плюсы в соответствующей графе это показывают), которые получили бы больше маневренности в отношениях с Президентом и имели бы лучшие перспективу для завоевания электората за пределами юго-восточных регионов.

Но, судя по ходу телешоу под названием “Круглый стол у Президента”, его фигуранты могут принять решение и со знаком “минус” для Украины.

Оксана Охримчук, г. Киев