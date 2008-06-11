Плющ дал понять коалиции, чтобы на него не надеялись

Народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ (фракция НУ-НС) пока не планирует вступать в парламентскую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

И.ПЛЮЩ отметил: “Я там не был и пока что не собираюсь вступать в коалицию”. “И что это за постановка вопроса, это что, одни - демократическая коалиция, а другие – недемократическая?”, – добавил он.

На вопрос, означает ли это, что он никогда не будет вступать в коалицию, И.ПЛЮЩ ответил: “Никогда не говори «никогда”.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

В тот же день заместитель лидера фракции Блока Юлии Тимошенко Андрей КОЖЕМЯКИН заявил журналистам, что демократическая коалиция существует, поскольку в ее состав входит 226 народных депутатов вместе с депутатом И.ПЛЮЩЕМ.

На реплику УНИАН, что И.ПЛЮЩ не является членом коалиции, А.КОЖЕМЯКИН ответил, что это «устаревшая информация» (на заседаниях ВР заявление И.ПЛЮЩА о входе в состав коалиции демократических сил не объявлялось – УНИАН).