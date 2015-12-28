Кучма прокомментировал назначение Грызлова представителем РФ в контактной группе
Экс-президент Украины Леонид Кучма считает назначение Бориса Грызлова представителем РФ в Трехсторонней контактной группе повышением уровня представительства России.
Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"Это право президента Российской Федерации. Я хорошо знаком с Борисом Грызловым. Мое мнение относительно его назначения - это повышение уровня представительства России в Трехсторонней контактной группе", - сказал Кучма.
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Как сообщал УНИАН, 26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Сначала Россию в Контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.