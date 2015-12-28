Кучма прокомментировал назначение Грызлова представителем РФ в контактной группе

15:13, 28 декабря 2015
Политика
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Экс-президент Украины Леонид Кучма считает назначение Бориса Грызлова представителем РФ в Трехсторонней контактной группе повышением уровня представительства России.

Грызлов / Фото УНИАН

Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Это право президента Российской Федерации. Я хорошо знаком с Борисом Грызловым. Мое мнение относительно его назначения - это повышение уровня представительства России в Трехсторонней контактной группе", - сказал Кучма.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сначала Россию в Контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.

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