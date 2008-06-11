Львовские власти неудачно прогнулись перед Яценюком

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК уверяет, что никакого распоряжения от руководства парламента об ограничении движения на улицах Львова в связи с его рабочей поездкой в этот город не было.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Верховной Рады.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ограничение движения по улицам Львова является исключительно инициативой Львовского областного совета. Руководитель украинского парламента смущен и возмущен такими действиями местных чиновников.

А.ЯЦЕНЮК просит прощения за непрофессиональные действия представителей Львовского областного совета и уверяет, что никакого ограничения движения во время его поездки не будет и не предусматривалось.

Некоторые СМИ распространили сегодня информацию, что в связи с поездкой во Львов А.ЯЦЕНЮКА 12 июня будет ограничено движение транспорта в центральной части города.