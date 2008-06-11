Москаль не понимает, зачем рассматривать макулатуру про Жванию

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ считает, что уголовное дело, возбужденное за подделывание документов в отношении депутата Давида ЖВАНИИ, является незаконным, поскольку истек срок его давности.

Об этом он заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам.

«Уголовное дело не может быть возбуждено, поскольку сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. Нельзя привлекать к ответственности из-за этого не только по подделке, но и по убийству, по измене родине, диверсионной деятельности. Зачем рассматривать макулатуру?», - высказался с иронией Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский районный суд Киева удовлетворил просьбу генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ.