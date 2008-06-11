Тимошенко хочет ввести с 1 июля почасовую оплату труда шахтеров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на введении с 1 июля почасовой оплаты труда шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«То, что касается перехода на почасовую оплату труда, когда иногда сами шахтеры уничтожают датчики загазованности, и мы не знаем, как потом и в каких условиях происходит добыча угля, чтобы это произошло. Мы уже 5 месяцев об этом говорим, но это нужно сделать безотлагательно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер сослалась на опыт других государств, имеющих развитую угледобывающую отрасль. «Я вас прошу, прекратите потогонную систему, когда люди, зарабатывая копейки, вынуждены работать в абсолютно опасных условиях. Давайте четко установим срок – с 1 июля мы делаем все перерасчеты и переводим на почасовую оплату», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также настаивает на необходимости создания эффективной оценки условий труда.

«У нас уже многие годы существует неэффективная система оценки условий труда, опасных и неопасных условий в шахтах. Если там необходима программа действий, чтобы получить результат, я хотела бы, чтобы в этой части наши меры были усилены», - отметила глава правительства.