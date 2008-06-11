Медведько отозвал из суда свое заявление о гражданстве Жвании

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня отозвал из Святошинского районного суда Киева свое заявление о пересмотре решения Радянского райсуда от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ на этот счет суда, который начал рассмотрение заявления А.МЕДВЕДЬКО по существу, передал представитель прокуратуры.

Теперь суд пошел в совещательную комнату для принятия решения.

Представители Д.ЖВАНИИ в суде поддержали такой шаг со стороны Генпрокуратуры. Однако в свою очередь попросили суд оставить заявление А.МЕДВЕДЬКО вообще без рассмотрения.

Как отметил на этот счет присутствующий на заседании суда народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ, который подавал такое ходатайство, это необходимо для того, чтобы Генпрокуратура спустя некоторое время не смогла опять обратиться в суд по этому же поводу.

Как сообщал УНИАН, недавно генеральный прокурор обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в противоречии данных о часовых периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.