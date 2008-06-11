В БЮТ уверены, что российский флот попросят из Украины

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат от БЮТ Олег БИЛОРУС убежден, что парламент не проголосует за пролонгацию договора по пребыванию ЧФ России в Крыму.

Такое мнение он высказал в интервью «Экономическим известиям» № 100(863) от 11 июня 2008 года.

Он отметил, что пребывание Черноморского флота России в Крыму является принципиальным вопросом для Украины. «И кто бы что ни заявлял, а в НАТО не примут страну, на территории которой находятся вооруженные силы страны, не являющейся членом альянса», - сказал О.БИЛОРУС.

По его словам, украинское руководство не рассматривало, и не будет рассматривать вопрос о продлении базирования ЧФ. «Хотя российские руководители говорят о том, что собираются поставить этот вопрос, наша Конституция запрещает это. Мы и так дали возможность на 20 лет продлить договор. Но в парламенте не найдется 300 голосов, чтобы проголосовать за его пролонгацию», - уверен он.

О.БИЛОРУС подчеркнул, что сегодня большая проблема состоит в том, что российская сторона еще не приступила к формированию инфраструктуры собственной базы Черноморского флота на своем берегу - в районе Сочи или Новороссийска. По его словам, это не может не волновать. «Чтобы построить такую структурную единицу, нужно инвестировать как минимум $15 млрд. Есть угроза, что до 2017 г. ЧФ не будет выведен, а лишь начнет выведение - уже после конституционно установленного срока его пребывания на наших берегах», - отметил глава комитета.