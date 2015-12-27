Ляшко требует перенести заседание по делу Корбана и проводить слушания через видеоконференцию из больницы
Народный депутат Олег Ляшко требует от судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса перенести заседание по делу лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на рабочий день и проводить слушания через видеоконференцию из больницы.
Как передает корреспондент УНИАН, в суде почти 25 минут продолжался спор между народными депутатами и судьей.
Депутат Виталий Куприй заявил, что судья принял незаконно четыре постановления об изменении подсудности рассмотрения дела Корбана. Он сказал, что эти решения противоречат друг другу.
Бєспрєдєл на суді у КорбанаОпубликовано Олегом Ляшко 27 декабря 2015 г.
Депутат Олег Ляшко заявил судье, что тот "занимается беспределом".
"Ваш председатель суда родственник работника Генеральной прокуратуры. Вы вообще заинтересованные лица, и вы комедию здесь клеите, что вы правосудие вершите. Вы выполняете политические заказы сейчас, и у вас глаза бегают, как у вора", - сказал Ляшко.
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Он также заявил судье, что если он хочет, чтобы удалили депутата Куприя, пусть удаляет всех народных депутатов, присутствующих на заседании.
В свою очередь судья обратился к судебному распорядителю навести порядок в зале суда, но это обращение осталось без внимания.
Депутаты призвали судью Чауса не нарушать закон и отправить Корбана на лечение.
Судья отреагировал, сказав, что прокуроры должны предоставить или не предоставлять документы, и затем он будет принимать решение.
Депутаты Олег Ляшко и Андрей Денисенко напомнили судьи, Верховная Рада приняла закон о проведении видеоконференции с медицинского учреждения, если человек болен. Судья сказал, что с таким обращением никто не обращался. Сторона защиты сказала, что ей не дали сказать ни слова.
Ляшко призвал перенести заседание на рабочий день и проводить слушания путем видеоконференции. "Корбана надо в больницу, организуйте видеоконференцию в рабочий день и слушайте ходатайство прокуратуры", - сказал Ляшко.
Депутаты начали заявлять, что судья Чаус может отправиться в тюрьму за свои действия.
Судья потребовал от присутствующих в зале освободить места, чтобы депутаты не стояли перед судьей, а сели на скамейки. Эта просьба судьи осталось без внимания.
Депутат Денисенко призвал судью сделать самоотвод и не совершать преступление.
"Вы преступник! Вы не судья! Вы исполнитель политических заказов», - повторил Ляшко.
Денисенко заявил, что у судьи "руки залиты в крови".