Ляшко требует перенести заседание по делу Корбана и проводить слушания через видеоконференцию из больницы

Как передает корреспондент УНИАН, в суде почти 25 минут продолжался спор между народными депутатами и судьей.

Депутат Виталий Куприй заявил, что судья принял незаконно четыре постановления об изменении подсудности рассмотрения дела Корбана. Он сказал, что эти решения противоречат друг другу.

Бєспрєдєл на суді у Корбана Опубликовано Олегом Ляшко 27 декабря 2015 г.

Депутат Олег Ляшко заявил судье, что тот "занимается беспределом".

"Ваш председатель суда родственник работника Генеральной прокуратуры. Вы вообще заинтересованные лица, и вы комедию здесь клеите, что вы правосудие вершите. Вы выполняете политические заказы сейчас, и у вас глаза бегают, как у вора", - сказал Ляшко.

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Он также заявил судье, что если он хочет, чтобы удалили депутата Куприя, пусть удаляет всех народных депутатов, присутствующих на заседании.

В свою очередь судья обратился к судебному распорядителю навести порядок в зале суда, но это обращение осталось без внимания.

Депутаты призвали судью Чауса не нарушать закон и отправить Корбана на лечение.

Судья отреагировал, сказав, что прокуроры должны предоставить или не предоставлять документы, и затем он будет принимать решение.

Депутаты Олег Ляшко и Андрей Денисенко напомнили судьи, Верховная Рада приняла закон о проведении видеоконференции с медицинского учреждения, если человек болен. Судья сказал, что с таким обращением никто не обращался. Сторона защиты сказала, что ей не дали сказать ни слова.

Ляшко призвал перенести заседание на рабочий день и проводить слушания путем видеоконференции. "Корбана надо в больницу, организуйте видеоконференцию в рабочий день и слушайте ходатайство прокуратуры", - сказал Ляшко.

Депутаты начали заявлять, что судья Чаус может отправиться в тюрьму за свои действия.

Судья потребовал от присутствующих в зале освободить места, чтобы депутаты не стояли перед судьей, а сели на скамейки. Эта просьба судьи осталось без внимания.

Депутат Денисенко призвал судью сделать самоотвод и не совершать преступление.

"Вы преступник! Вы не судья! Вы исполнитель политических заказов», - повторил Ляшко.

Денисенко заявил, что у судьи "руки залиты в крови".