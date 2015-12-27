Корбана доставили в Днепровский суд

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан находится в медицинском кресле.

В зале присутствует большое количество правоохранителей.

Народные депутаты за спинами прокуроров установили плакат, который гласит, что Корбан "за собственные деньги защищал страну от российской агрессии".

Прокуроры постоянно пытаются снять плакат, депутат Олег Ляшко требует не трогать плакат, потому что это, по его словам, "собственность народного депутата".