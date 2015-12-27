Корбана из больницы везут на заседание в Днепровский суд

Об этом сообщает корреспондент ТСН Марина Макущенко.

Политика повезли на заседание на коляске, однако его не выписали из медучреждения. До этого медики, которые осматривали Корбана, отмечали, что его можно транспортировать только в сопровождении врача.

27 декабря Днепровский районный суд Киева продолжает заседание по ходатайству прокуратуры относительно изменения меры пресечения лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

26 декабря во время заседания Корбану стало плохо. Врач скорой помощи, который находится рядом с политиком, заявил, что ему необходимы реанимационные действия. Однако машину скорой, куда забрали лидера партии УКРОП, не выпускали за ворота здания суда Днепровского района.

Потом Корбана все же доставили из Днепровского районного суда Киева в больницу института Амосова, а рассмотрение изменения меры пресечения перенесли на 9:30 воскресенья. Суд постановил принудительно доставить Корбана в зал заседания в 15.00.