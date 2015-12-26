Решения судмедэкспертизы по состоянию здоровья Корбана законным способом сегодня не будет – адвокат
Днепровскому районному суду города Киева не стоит ожидать выводы судебно-медицинской экспертизы относительно возможности или невозможности Геннадия Корбана участвовать в судебном заседании 26 декабря.
Об этом в суде журналистам сообщила адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук.
Читайте такжеСуд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Корбана об обеспечении медэкспертизыПо ее словам, врачи неоднократно отмечали, что эта экспертиза может продолжаться около месяца, а потому не может быть завершена на второй день после госпитализации политика.
«Никакого вывода сегодня относительно возможности или невозможности Геннадия Корбана участвовать в судебном заседании законным способом не будет вообще. Поэтому я не понимаю, зачем было объявлять перерыв до 20.30», – заявила адвокат. При этом она также отметила, что Геннадий Корбан и его защитники ждут продолжения заседания в Днепровском суде, ведь судья не дал ни одного поручения по возврату политика обратно в больницу.