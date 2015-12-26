Корбана доставили в Днепровский райсуд Киева

14:26, 26 декабря 2015
Общество
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана доставили в зал судебных заседаний Днепровского районного суда Киева для рассмотрения ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Корбан / скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан находился в государственном учреждении «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова», где ему вчера из-за угрозы инфаркта сделали операцию.

Врачи настаивали, что лидер "УКРОПа" нуждается в госпитализации.

Корбан сидит в инвалидной коляске. В руках он держит капельницу. Здание суда правоохранители охраняют в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставке Корбана в суд.

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