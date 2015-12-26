Корбана доставили в Днепровский райсуд Киева

Как передает корреспондент УНИАН, Корбан находился в государственном учреждении «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова», где ему вчера из-за угрозы инфаркта сделали операцию.

Врачи настаивали, что лидер "УКРОПа" нуждается в госпитализации.

Корбан сидит в инвалидной коляске. В руках он держит капельницу. Здание суда правоохранители охраняют в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставке Корбана в суд.