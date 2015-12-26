Корбана доставили в Днепровский райсуд Киева
14:26, 26 декабря 2015Общество
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана доставили в зал судебных заседаний Днепровского районного суда Киева для рассмотрения ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Корбан прибыл на инвалидном кресле / скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, Корбан находился в государственном учреждении «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова», где ему вчера из-за угрозы инфаркта сделали операцию.
Врачи настаивали, что лидер "УКРОПа" нуждается в госпитализации.
Корбан сидит в инвалидной коляске. В руках он держит капельницу. Здание суда правоохранители охраняют в усиленном режиме.
Как сообщал УНИАН, сегодня судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставке Корбана в суд.
Как Геннадия Корбана доставляли в Днепровский районный суд
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