Корбана вывезли из киевской больницы в Днепровский суд
13:56, 26 декабря 2015Политика
572
Лидера политической партии "УКРОП" Геннадия Корбана в сопровождении правоохранителей вывезли из больницы Института им. Амосова в Днепровский районный суд Киева, где должно состояться заседание по изменению ему меры пресечения.
Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Корбана вывезли в инвалидной коляске с прикрепленной к ней капельницей.
Читайте такжеВрачи института им. Амосова настаивают на госпитализации Корбана - УКРОПРанее правоохранители зачитали Корбану решение суда о его принудительной доставке на заседание для избрания меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он оставался в медучреждении.
Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. При этом суд принял решение о принудительной доставке Корбана на судебное заседание на 14.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter