Корбана вывезли из киевской больницы в Днепровский суд

Как передает корреспондент УНИАН, Корбана вывезли в инвалидной коляске с прикрепленной к ней капельницей.

Читайте такжеВрачи института им. Амосова настаивают на госпитализации Корбана - УКРОПРанее правоохранители зачитали Корбану решение суда о его принудительной доставке на заседание для избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он оставался в медучреждении.

Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. При этом суд принял решение о принудительной доставке Корбана на судебное заседание на 14.00.