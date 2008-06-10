Витренко: любые претензии России на Крым приведут к войне

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО считает, что в случае разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной обострится проблема принадлежности Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня в Симферополе.

«Если договор не будет продлен – обостряется проблема Крыма», - сказала лидер прогрессивных социалистов.

Н.ВИТРЕНКО заявила, что в 1954 году вопрос Крыма был решен «в условиях братания и полного доверия», при этом, по словам лидера ПСПУ, в нарушение «действующей в то время Конституции 1937 года». «Но если (сейчас - УНИАН) братания нет и доверия нет, то проблема Крыма обостряется, - сказала лидер ПСПУ. - Если проблема Крыма обострится, … любые претензии России на Крым приведут к войне». Н.ВИТРЕНКО при этом отметила, что «к этой войне готовятся власти Украины». «Я это утверждаю», - подчеркнула она. Н.ВИТРЕНКО предположила, что как только крымский вопрос «станет в такой плоскости», украинские власти обратятся к руководству НАТО с просьбой принять Украину «на эксклюзивных условиях» в Альянс. «А любой шаг России против Украины будет расцениваться как угроза безопасности, тогда включается в отпор вся система НАТО», - сказала Н.ВИТРЕНКО. Она призвала политиков «не допустить такой трагедии».

Вместе с тем, лидер ПСПУ заявила, что продление Большого российско-украинского договора на существующих в настоящее время условиях не приемлемо для РФ. «Если Россия продлит договор при этих условиях, ... тогда в декабре ПДЧ (План действий по членству в НАТО - УНИАН), в ближайшие после декабря месяцы Украина в НАТО, полигоны натовские в Крыму, выдворение Черноморского флота РФ и вытравливание русского языка со всей территории Украины», - сказала глава ПСПУ.

Как сообщалось, Госдума РФ приняла обращение к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьеру Владимиру ПУТИНУ, в котором депутаты предлагают РФ выйти из Договора о дружбе с Украиной в случае, если она продолжит так же форсированно стремиться к вступлению в НАТО.