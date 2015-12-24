Климкин о "безвизовом" отчете Еврокомиссии: это политический аванс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает положительный отчет Еврокомиссии относительно безвизового режима с Украиной заслуженным "политическим авансом". Об этом он сказал в интервью "Тижню".

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"Не согласен, что это подарок. Наша страна этого заслужила. На самом деле мы провели бы все реформы и так. Но с безвизовым режимом они будут осуществлены быстрее и системнее", — сказал Павел Климкин.

"Согласен здесь только в одном: это политический аванс и вообще политическое признание принадлежности Украины и украинцев к Европе. Ведь для многих процедура получения визы теперь уже не такая неподоланна, как лет пять назад. Я еще помню, когда мы начинали говорить об упрощении визового режима, собирали всех консулов стран ЕС, "били по голове" за нарушения. А сейчас безвизовый режим для многих украинцев — это не просто технические процедуры, а признание принадлежности к Европе", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 18 декабря окончательно утвердила шестой отчет относительно выполнения Украиной требований Плана действий по визовой либерализации. В документе отмечается, что предоставление Украине безвизового режима стало возможным благодаря особым политическим отношениям Киева и Брюсселя.