Климкин о бюджете МИД на 2016 год: предусмотрена недостаточная сумма

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

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"О бюджете МИД на 2016, в котором нам дают 67% от минимальной потребности: а вас устроит 67% санкций против России, 67% безвизового режима... 67% ЗСТ с ЕС, 67% работы в СБ ООН и 67% продвижения Украины в мире? Нас это не устроит. И не верьте глупостям тех, кого это устраивает", - заявил Климкин.