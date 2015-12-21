Климкин о бюджете МИД на 2016 год: предусмотрена недостаточная сумма
В проекте государственного бюджета на 2016 год предусмотрена недостаточная сумма для деятельности украинского внешнеполитического ведомства.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.
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"О бюджете МИД на 2016, в котором нам дают 67% от минимальной потребности: а вас устроит 67% санкций против России, 67% безвизового режима... 67% ЗСТ с ЕС, 67% работы в СБ ООН и 67% продвижения Украины в мире? Нас это не устроит. И не верьте глупостям тех, кого это устраивает", - заявил Климкин.
1/2 Про бюджет МЗС на 2016, в якому нам дають 67% від мінімальної потреби: а вас влаштує 67% санкцій проти Росії, 67% безвізового режиму...
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 21, 2015
2/2 ...67% ЗВТ з ЄС, 67% роботи в РБ ООН і 67% просування України у світі? Нас це не влаштує. І не вірте дурницям тих, кого це влаштовує.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 21, 2015