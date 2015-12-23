Порошенко за время президентства помиловал 67 осужденных, 1260 отказал
По предложениям комиссии при президенте по вопросам помилования Петр Порошенко уже помиловал 67 человек.
Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации президента Александр Букалов, сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что в то же время в удовлетворении ходатайств было отказано 1 260 осужденным.
В частности, Президент помиловал 25 женщин и 42 мужчин. При этом полностью освобожден от отбывания наказания и вышли на свободу 18 человек, еще 49 были существенно уменьшены сроки наказания.
Всего за период с 6 февраля 2014 до 10 декабря 2015 года департамент получил 4 137 обращений о помиловании 3 249 человек. В частности, за 16 месяцев до первого заседания комиссии 9 июня 2015 года поступило 3 313 обращений о помиловании 2 540 человек.
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После первого заседания комиссии в течение следующих шести месяцев – до момента проведения пятого заседания в начале декабря 2015 года — поступило 824 обращения относительно 709 человек.
Больше года помиловании не происходили (соответствующая комиссия была создана лишь в мае 2015 года), а на первом заседании комиссией были приняты решения в отношении 891 лица. На четырех последующих заседаниях с июля по декабрь были приняты решения по 436 осужденным.
Значительный объем обращений поступил от родственников осужденных, их защитников, народных депутатов и общественных организаций при отсутствии обращения самих осужденных, о которых они ходатайствовали.
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Им были даны разъяснения, что инициировать ходатайство о помиловании должен непосредственно сам осужденный. Ведь только в таком случае Департамент по вопросам помилования получает от учреждения исполнения наказаний комплект документов, которые позволяют полноценно рассмотреть ходатайство и принять обоснованное решение о возможности применить акт помилования. Для этого департаменту необходимо обращение самого осужденного, копия приговора, анкета осужденного, данные о взысканиях и поощрениях, медицинские справки, характеристика учреждения и тому подобное.