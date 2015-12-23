Порошенко за время президентства помиловал 67 осужденных, 1260 отказал

Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента по вопросам помилования Администрации президента Александр Букалов, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что в то же время в удовлетворении ходатайств было отказано 1 260 осужденным.

В частности, Президент помиловал 25 женщин и 42 мужчин. При этом полностью освобожден от отбывания наказания и вышли на свободу 18 человек, еще 49 были существенно уменьшены сроки наказания.

Всего за период с 6 февраля 2014 до 10 декабря 2015 года департамент получил 4 137 обращений о помиловании 3 249 человек. В частности, за 16 месяцев до первого заседания комиссии 9 июня 2015 года поступило 3 313 обращений о помиловании 2 540 человек.

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После первого заседания комиссии в течение следующих шести месяцев – до момента проведения пятого заседания в начале декабря 2015 года — поступило 824 обращения относительно 709 человек.

Больше года помиловании не происходили (соответствующая комиссия была создана лишь в мае 2015 года), а на первом заседании комиссией были приняты решения в отношении 891 лица. На четырех последующих заседаниях с июля по декабрь были приняты решения по 436 осужденным.

Значительный объем обращений поступил от родственников осужденных, их защитников, народных депутатов и общественных организаций при отсутствии обращения самих осужденных, о которых они ходатайствовали.

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Им были даны разъяснения, что инициировать ходатайство о помиловании должен непосредственно сам осужденный. Ведь только в таком случае Департамент по вопросам помилования получает от учреждения исполнения наказаний комплект документов, которые позволяют полноценно рассмотреть ходатайство и принять обоснованное решение о возможности применить акт помилования. Для этого департаменту необходимо обращение самого осужденного, копия приговора, анкета осужденного, данные о взысканиях и поощрениях, медицинские справки, характеристика учреждения и тому подобное.