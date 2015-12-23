ВР ждет выступление Филатова с трибуны парламента, чтобы снять с него полномочия нардепа

Об этом пишет издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на стенограмму заседания.

Комитет по вопросам Регламента рассмотрел поданное Филатовым заявление и внес соответствующий проект постановления о прекращении полномочий народного депутата - регистрационный номер 3522.

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При этом председательствующий заседания отметил, что рассмотрение этого постановления, возможно, вынесут в зал 23-го или 24-го декабря, чтобы Филатов лично выступил с трибуны Верховной Рады.

Согласно опубликованному повесткой дня сегодняшнего сессионного заседания, депутаты не будут рассматривать вопрос о прекращении полномочий народного депутата Бориса Филатова.