ВР рассмотрит вопрос Кривого Рога после направления в КС изменений в Конституцию в части правосудия
Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога после направления в Конституционный суд изменений в Конституцию в части правосудия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил на заседании парламента.
Он извинился за то, что долго не восстанавливалась работа парламента в связи с консультациями относительно решения вопроса о выборах мэра Кривого Рога.
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"После завершения рассмотрения вопроса о Конституции Украины мной будут внесены два предложения согласованных - то, каким образом мы сейчас рассматриваем вопрос по Кривому Рогу", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ВР начала рассмотрение вопроса о направлении в Конституционный суд для получения заключения проекта изменений в Конституцию в части правосудия.
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Однако около 30 депутатов заблокировали трибуну, требуя назначить новые выборы городского головы Кривого Рога.
После этого председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил перерыв в работе парламента до 12:00 и позвал руководителей фракций на консультации.