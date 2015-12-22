"Самопомич" блокировала трибуну ВР, требуя перевыборов в Кривом Роге

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны собирались около 30 народных депутатов — вся фракция "Самопомич", а также внефракционные депутаты, в частности Владимир Парасюк, Юрий Левченко и депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

В ложе для помощников народных депутатов несколько человек в камуфляжной форме держат украинские флаги, на одном из которых написано "Кривбасс", при этом люди скандируют: "Кривой Рог!". Также активисты держат флаги города Кривой Рог.

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В настоящее время депутаты рассматривают вопрос о направлении в Конституционный суд Украины для получения вывода проекта изменений в Конституцию в части правосудия.

"Самопомич" заявила, что не будет голосовать за направление изменений к Основному Закону, как и за другие вопросы, пока ВР не рассмотрит вопрос относительно выборов в Кривом Роге.