В БЮТ заявляют, что Черновецкий, Литвин и ГАК применили преступные схемы

Народный депутат Украины Владимир БОНДАРЕНКО (фракция БЮТ) считает, что на выборах в Киеве была испробована схема возможной фальсификации выборов Президента Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Как покупались и продавались результаты выборов в Киевсовет”.

“Можно сегодня констатировать, что в Киеве испробована схема возможной фальсификации будущих выборов Президента Украины”, - отметил В.БОНДАРЕНКО.

По словам народного депутата, фальсификации на выборах в столице 25 мая осуществлялись с использованием “очень серьезных технических средств”, в частности, мобильных телефонов. Кроме того, их осуществлению способствовало наличие малообеспеченных слоев, в частности, студентов и пенсионеров.

В.БОНДАРЕНКО рассказал о “схеме”, применение которой, по его мнению, позволило попасть в Киевсовет Гражданскому активу Киева. По словам депутата, об этой технологии сообщил ее непосредственный участник – так называемый “тысячник”, который работал со “своей” тысячей избирателей, согласившихся поддержать эту политическую силу за вознаграждение. По данным В.БОНДАРЕНКО, этими избирателями были преимущественно жители студенческих общежитий.

“Тысячник”, в частности, передал представителям БЮТ фотоматериалы, которые касаются его “работы”.

“У нас есть в наличии 595 фотоматериалов первой страницы паспортов граждан, голосовавших за деньги. Вот эти пачки мы можем вам показать. Здесь фотографии гражданина и бюллетень рядом... Паспорт реального человека, который живет по реальному адресу, и параллельно – бюллетень, в котором напротив ГАК стоит отметка “за”, - прокомментировал эти материалы В.БОНДАРЕНКО.

По его словам, если ГАК работал с молодежью, то “ЧЕРНОВЕЦКИЙ то же самое сделал со старшими людьми”. Кроме того, считает народный депутат, фальсификации по несколько иным схемам осуществляли и представители Блока Литвина.

“Безусловно, следствием этой пресс-конференции будет обращение БЮТ в суд и в административные органы, в том числе – в прокуратуру, в СБУ, потому что это действия, угрожающие национальной безопасности Украины”, - сказал В.БОНДАРЕНКО.