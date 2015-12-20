Президент: Отчет Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины безусловный, возврата назад не будет

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

«Позиция первая – это подписание Соглашения об ассоциации, и вторая позиция – это новая степень свободы для украинцев», - сказал Порошенко, отметив, что «это решение (Еврокомиссии по безвизовому режиму - УНИАН) было очень непростым. Но возврата назад уже не будет. Это и символ, и проявление доверия со стороны ЕС, Европейского парламента, европейских комиссаров».

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По словам президента, обнародованный 18 декабря отчет Еврокомиссии последний, об этом он договорился с руководством ЕС во время апрельского саммита Украина-ЕС в 2015 году.

«Отчет является безусловным, в отчете четко отмечено, что Европейская комиссия выносит законодательную инициативу без каких-либо предварительных условий», - заявил он.

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Также, Петр Порошенко не имеет сомнений, что и Европейский совет, и Европарламент примут решения о предоставлении Украине безвизового режима.

«Мы должны четко помнить, что есть еще две организации: Европейский совет, который рассмотрит этот вопрос (о либерализации визового режима с Украиной - УНИАН), и у нас впереди еще достаточно интенсивная работа, и я не сомневаюсь, что мы это сделаем, и в Европарламенте мы сейчас пользуемся поддержкой и уважением большинства фракций Европейского парламента», - заявил Порошенко.

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«Были четкие заявления президента Европарламента Мартина Шульца, руководителя нашей группы Украина-ЕС в Европарламенте, других известных лидеров фракций. Нами была сделана огромная работа, что они это (предоставление Украине визовой либерализации - УНИАН) поддерживают», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.

Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.