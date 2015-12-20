Президент: Отчет Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины безусловный, возврата назад не будет
Отчет Еврокомиссии по визовой либерализации для Украины безусловный, возврата назад уже не будет.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.
«Позиция первая – это подписание Соглашения об ассоциации, и вторая позиция – это новая степень свободы для украинцев», - сказал Порошенко, отметив, что «это решение (Еврокомиссии по безвизовому режиму - УНИАН) было очень непростым. Но возврата назад уже не будет. Это и символ, и проявление доверия со стороны ЕС, Европейского парламента, европейских комиссаров».
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По словам президента, обнародованный 18 декабря отчет Еврокомиссии последний, об этом он договорился с руководством ЕС во время апрельского саммита Украина-ЕС в 2015 году.
«Отчет является безусловным, в отчете четко отмечено, что Европейская комиссия выносит законодательную инициативу без каких-либо предварительных условий», - заявил он.
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Также, Петр Порошенко не имеет сомнений, что и Европейский совет, и Европарламент примут решения о предоставлении Украине безвизового режима.
«Мы должны четко помнить, что есть еще две организации: Европейский совет, который рассмотрит этот вопрос (о либерализации визового режима с Украиной - УНИАН), и у нас впереди еще достаточно интенсивная работа, и я не сомневаюсь, что мы это сделаем, и в Европарламенте мы сейчас пользуемся поддержкой и уважением большинства фракций Европейского парламента», - заявил Порошенко.
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«Были четкие заявления президента Европарламента Мартина Шульца, руководителя нашей группы Украина-ЕС в Европарламенте, других известных лидеров фракций. Нами была сделана огромная работа, что они это (предоставление Украине визовой либерализации - УНИАН) поддерживают», - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.
Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.
Диалог между Евросоюзом и Украиной о либерализации визового режима начался в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине План действий по визовой либерализации.