Климкин: доклад по безвизовому режиму с Украиной поступит в Европарламент в начале 2016 года

Об этом он сказал после заседания правительства, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН. "Это очень положительное событие. Можем радоваться. Но работаем дальше", - отметил министр, комментируя отчет Еврокомиссии.

Читайте такжеСайт Еврокомиссии официально опубликовал отчет о безвизовом режиме с Украиной

Отвечая на вопрос, когда, по его прогнозам, инициатива относительно безвизового режима для Украины поступит в Европейский парламент, Климкин отметил: "Конечно, это будут первые месяцы".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы этот процесс происходил без влияния политики, в частности миграционного кризиса.

Как сообщал УНИАН, диалог между Евросоюзом и Украиной относительно либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в 2010 году ЕС предложил Украине план действий по визовой либерализации. С того момента Еврокомиссия опубликовала пять отчетов о прогрессе Украины на пути к отмене виз.