Порошенко: Украинцы кровью заслужили безвизовый режим

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

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«Украинцы - ответственная нация, которая заслужила безвизовый режим не только своими действиями, но и кровью ради европейской интеграции», - заявил Порошенко.