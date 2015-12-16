Порошенко: Украинцы кровью заслужили безвизовый режим

21:32, 16 декабря 2015
Политика
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Украинцы не только своими действиями, но и кровью заслужили безвизовый режим с Европейским Союзом.

REUTERS

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

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«Украинцы - ответственная нация, которая заслужила безвизовый режим не только своими действиями, но и кровью ради европейской интеграции», - заявил Порошенко.

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