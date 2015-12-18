Обнародованы фото "заседания" Саакашвили и нардепов в дорогом японском ресторане

Об этом написал советник Саакашвили Александр Боровик на своей странице в Faсebook.

"Мы вместе. Готовим антикоррупционный форум", - написал Боровик.

На встрече присутствовали депутаты-антикоррупционеры от БПП: Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Егор Фирсов, антикоррупционный активист Виталий Шабунин, глава политсовета партии "Сила людей" Александр Солонтай, нардеп от "Самопомощи" Егор Соболев, глава фракции "Самопомощь" в Киевсовете Сергей Гусовский, лидер "Демократического альянса" Василий Гацько, а так же депутат Дмитрий Добродомов.

Саакашвили и борцы с коррупцией заседали в ресторане "Сумосан", который расположен по адресу бульвар Шевченко, 5, отель "Премьер-палас". "Сумосан" считается самым дорогим японским рестораном в Киеве.

По отзывам посетителей, цены на салаты стартуют от 200 грн., а роллы стоят от 250 грн. и выше. Заведение имеет высокую оценку среди суши-ресторанов СНГ.