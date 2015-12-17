Порошенко заявляет, что руководство ЕС заверило в продлении санкций против России
17:06, 17 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководство Евросоюза заверило в продлении санкций против России.
Руководство ЕС заверило в продлении санкций против России / investigator.org.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
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"Мы получили твердые заверения, что сегодня и завтра в ходе заседания Европейского Совета мы получим решение о твердом продлении санкций против агрессора - против РФ из-за тотальной неимплементации положений Минских соглашений на полгода", - сказал он.
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