Порошенко заявляет, что руководство ЕС заверило в продлении санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

Читайте такжеПрезидент анонсирует подписание ряда документов с НАТО, которые усилят обороноспособность Украины

"Мы получили твердые заверения, что сегодня и завтра в ходе заседания Европейского Совета мы получим решение о твердом продлении санкций против агрессора - против РФ из-за тотальной неимплементации положений Минских соглашений на полгода", - сказал он.