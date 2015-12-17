Слова Путина о военном присутствии на востоке Украины еще раз подчеркивают "особую ответственность" РФ - Столтенберг

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по завершении встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Есть много источников, которые свидетельствуют о том, что есть военное присутствие России в Украине. Но сегодня это также подтвердил президент Путин. То, что он сказал сегодня, практически, то же, о чем мы говорим уже давно. Он сказал, что русский персонал есть на востоке Украине, и что они ведут военную деятельность. Их, конечно, мы называем солдатами. Это еще раз подчеркивает особую ответственность России, когда речь идет о полном выполнении Минских договоренностей», - заявил генсек НАТО.

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Столтенберг подчеркнул необходимость отвода тяжелого вооружения, всех подразделений и гарантий выполнения режима прекращения огня. «Полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем мирных переговоров для поиска решения кризиса в Украине», - подчеркнул он.

Генсек Альянса еще раз подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину, как политически, так и практически. «Мы решительно поддерживаем выполнение Минских договоренностей. За последние месяцы был достигнут некоторый прогресс, но сейчас мы видим ряд нарушений режима прекращения огня, и есть риск возобновления насилия. Украина еще не имеет полного контроля над своими границами, Россия все еще не вывела свои подразделения и оборудование. Незаконные вооруженные группировки еще не разоружены. Жизненно важно, что все стороны выполняют свои обязательства, а Россия несёт особую ответственность», - детализировал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, который касался введения российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для «решения определенных вопросов, в частности в военной сфере».

«Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», - сказал Путин.